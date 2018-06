Stolberg - Die Arbeitslosenquote ist in Stolberg deutlich gesunken

Stolberg. Die Agentur für Arbeit Aachen – Düren - Geschäftsstellenbezirk Stolberg kann für den Monat Juni Positives vermelden.

Die Arbeitslosigkeit hat sich von Mai auf Juni geringfügig um 11 auf 2322 Personen verringert. Das waren 385 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juni 7,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich noch auf 9,1 Prozent.

Dabei meldeten sich 442 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 55 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 455 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 36). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3 047 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 129 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 3 275 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 436).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um sieben Stellen auf 454 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 22 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Juni 94 neue Arbeitsstellen, 17 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 516 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 38.

Die Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II: Die Differenzierung nach Rechtskreisen basiert auf anteiligen Quoten der Arbeitslosen in den beiden Rechtskreisen, das heißt die Basis ist jeweils gleich und in der Summe ergibt sich die Arbeitslosenquote insgesamt. Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt. Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB II von Mai auf Juni geringfügig um sechs auf 1 729 Personen gestiegen. Das waren 364 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Die SGB II-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juni 5,7 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,0 Prozent. Dabei meldeten sich 267 Personen arbeitslos, 61 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 271 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 25 mehr als 2017. Seit Beginn des Jahres gab es 1 706 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 106 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 2 004 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (plus 418).