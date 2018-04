Stolberg-Zweifall - „Deutschland spielt Tennis“ in Zweifall

Stolberg-Zweifall. Am Sonntag startete der TC Zweifall im Rahmen der bundesweiten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ in die Freiluftsaison. Die Tennisplätze, die in diesem Jahr unter fachkundiger Leitung von Günter Grüttemeier und Markus Weigel von freiwilligen Helfern hergerichtet wurden, sind bereits in einem hervorragenden Zustand.

Davon konnten sich die Mitglieder, die bei herrlichem, fast sommerlichem Wetter die ersten Kuddel-Muddel-Spiele austrugen, überzeugen.

Schöner Abschluss

Das gemeinsame Grillen und gemütliche Beisammensein waren ein schöner Abschluss des Tages. Informationen rund um den Tennissport und den TC Zweifall finden Interessierte unter www.tc-zweifall.de.

Das Freundschaftsturnier der Stolberger Tennisvereine findet in diesem Jahr am 29. Juli beim TC Zweifall statt. Die Anzahl der Spieler ist auf 16 Teilnehmer pro Verein begrenzt. Das 5. „Stolberg Open“-Turnier beginnt am 11. August und endet am 25. August.