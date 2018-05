Deutsch, Mathe und Englisch sind bei Abiturienten besonders beliebt Von: se

Letzte Aktualisierung: 3. Mai 2018, 16:55 Uhr

Stolberg. Für die Abiturienten geht es in den Endspurt – auch in Stolberg. Die schriftlichen Prüfungen haben sie hinter sich gebracht, im kommenden Monat stehen noch die mündlichen Prüfungen auf dem Programm. Welche Fächer sind bei den Stolberger Schülern in diesem Jahr besonders beliebt? Und welche Fächer sind kaum gefragt?