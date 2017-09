Der Stolberger SV Tennis ermittelt Clubmeister

Stolberg.

Die Clubmeisterschaft des Stolberger SV Tennis beschließt für die Mitglieder jeweils die Saison. So war es auch bei der 26. Clubmeisterschaft. In diesem Jahr lag die Organisation in den Händen von Rainer Vygen, wobei ein neuer Modus mit Haupt- und Nebenrunden bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut ankam.