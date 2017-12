Stolberg - Der Arbeitskreis Naturschutz ist nach Zweifall umgezogen

Stolberg. Das Materiallager des Arbeitskreises Naturschutz ist umgezogen: Bislang waren Leitern, Schaufeln und andere Arbeitsgeräte an der Mausbacher Fleuth in einer ehemaligen Autowerkstatt untergebracht. Die Werkstatt war dabei nicht nur Stauraum: Viele Schwalbenpaare fühlten sich dort ebenso wohl.

Wegen des bevorstehenden Umbaus der Werkstatt stand jetzt ein Umzug für den Arbeitskreis Naturschutz an: Dank der großzügigen Hilfe von Franz Harpers ist der Arbeitskreis nun im Strolberger Stadtteil Zweifall untergekommen.

Der Sägewerksbesitzer stellte dem Gremium Räume in seinem Holzlagerplatz am Frackersberg zur Verfügung. Der Arbeitskreis bedankte sich dafür und dankte am Ende auch allen Helferinnen und Helfern, die beim Um- und Ausräumen und dem Umzug des Gerätes dabei waren.