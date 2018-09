Stolberg-Donnerberg - Der Acoustic Garden geht mit hochkarätiger Besetzung in die zweite Runde

Stolberg-Donnerberg.

Im letzten Jahr war es noch eine spontane Idee, jetzt steht schon die zweite Auflage in den Startlöchern: Die KOT Donnerberg und der Verein Rise präsentieren an diesem Samstag wieder ein Konzert voller akustischer Klänge. Insgesamt bietet das Programm an der Donnerberger Kirche Auftritte von fünf Künstlern/Bands.