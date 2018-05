Stolberg-Zweifall - Das Sägewerk geht als Museum in die zehnte Saison

Stolberg-Zweifall. Mit dem Jahr 2018 gehen das Museumssägewerk und sein Förderverein in ihre zehnte. Saison. Traditionell beginnt diese im April und läuft Ende Oktober aus.

Die Kooperationspartner Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde und der Förderverein Museumssägewerk Zweifall werden auch im Jahr des kleinen Jubiläums mit ehrenamtlichen Kräften das Museumssägewerk Zweifall, Jägerhausstraße 148, für die Öffentlichkeit an Sonn- und Feiertagen geöffnet halten.

Eine ideale Möglichkeit sich in Verbindung mit einem Spaziergang über Wald und Holz und seine Verwendung zu informieren. In einem kleinen Ausstellungsraum erhalten die Besucher einen Überblick über die Bedeutung der Wald- und Holzwirtschaft im Ort Zweifall und der Region.

Ausgestellt sind historisches Werkzeug zur Holzernte, Geräte zur Holzvermessung und –kennzeichnung. In Bildern dokumentiert ist auch der Holztransport in seiner Entwicklung vom Pferdeeinsatz bis hin zum Lkw-Transport. Das Museum befindet sich am Forsthaus Zweifall und liegt direkt am Waldlehrpfad Zweifall, so dass sich der Museumsbesuch gut mit einer Wanderung verbinden lässt. Weitere Informationen und Veranstaltungsankündigungen für das Jahr 2018 finden Interessierte auch unter www.museumssägewerk-zweifall.de.

Der Eintritt in das Museum ist grundsätzlich ist frei, aber Spenden zur Unterhaltung des Museums sind gerne gesehen. Regelmäßige Öffnungszeiten in der Saison von April bis Ende Oktober sind: Ausstellungsraum: sonn-/feiertags: 11 bis 16 Uhr. Vorführungen von Sägegatter und Bandsäge finden jeden dritten Samstag im Monat um 16 Uhr und zwar am 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 18. August, 15. September, 20. Oktober, statt.

Sowie für Gruppen nach Vereinbarung per Mail unter rureifel-juelicher-boerde@wald-und-holz.nrw.de, oder telefonisch unter Telefon 02429/9400-0.