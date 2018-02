Stolberg-Schevenhütte - Das Herz des Vereins rollt weiter durch Schevenhütte

Älteste Karnevalsgesellschaft in Stolberg

Die CG Schevenhütte ist sie älteste Karnevalsgesellschaft in Stolberg. Sie wurde am 3. Dezember 1882 von 27 Narren gegründet.

Laut Gründerprotokoll, das als einziges historisches Schriftstück des Vereins erhalten ist, hatte der Verein vor allem eine Aufgabe: „Geselliges Vergnügen während der Carnevalstage“. Im Para-graphen Drei des Protokolls ist außerdem festgehalten, dass Personen, die als „zänkisch, streitsüchtig oder dem Trunke ergeben“ bekannt sind, nicht in der Karnevalsgesellschaft aufgenommen wurden.

1946 nahmen die Schevenhüttener am ersten Karnevalszug in Eschweiler teil. In den 60er Jahren wurde auch der örtliche Karneval von einer Interessengemeinschaft wiederbelebt.