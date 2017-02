Stolberg-Musbich.

In Wölleklösien haben die Tollen Tage begonnen, und es hat sich gleich mehrfach bewährt, dass der Mausbacher Altweibertreff nicht mehr auf dem Markusplatz, sondern im Festzelt am Bürgerhaus die Narren anlockte. Geschützt vor Sturm und Regen haben zahlreiche Jecke pünktlich um 11.11 Uhr begonnen, den Fettdonnerstag bei bester Laune und in originellen Kostümen zu feiern.