Stolberg-Büsbach.

Von der wirtschaftlichen Blüte vergangener Zeiten ist die früheren Metzgerei Bürsmeier schon lange entfernt. In den frühen 1990er Jahren wurde der Betrieb eingestellt. Nur kurz war das Intermezzo eines Kioskes und eines Gemüsehandels. An dem Gebäudeensemble an der Ecke von Atzenach und Konrad-Adenauer-Straße nagte zusehendes der Zahn der Zeit.