„Crossfire“-Ermittler: Weitere Festnahme im Drogenmilieu

Stolberg.

Offensichtlich handfeste Indizien haben die Fahnder der Ermittlungsgruppe „Crossfire“ der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft in der Hand: Die im Rahmen einer Razzia gegen eine Drogenbande am 7. April festgenommenen acht Tatverdächtigen im Alter zwischen 25 und 51 Jahren sitzen weiterhin in Untersuchungshaft.