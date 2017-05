Christi-Himmelfahrt lockt Boule-Sportler an die Gressenicher Elle

Stolberg. Seit Beginn dieses Jahrtausends gibt es für Freunde dieser südeuropäischen Sportart zu Christi-Himmelfahrt immer nur ein Ziel: die Gressenicher Elle. Zum 17. Mal wird an dem Vatertag-Donnerstag, 25. Mai, auf dem malerisch gelegenen Gelände rund um Bistro, Spielplatz und Omerbach ein Boule-Turnier ausgetragen, das beileibe nicht nur die Väter anlockt.

Das Turnier hat längst Kultstatus unter Aktiven wie Zuschauern. Zum zweiten Mal wird um den Matthias-Minderjahn-Cup gespielt . Der Wanderpokal wurde zu Ehren des „Boule-Vaters“ und Mitbegründer des Boulespiels in Gressenich gestiftet.

Gespielt wird am Donnerstag ab 10.30 Uhr in Triplette, Dreier-Teams, auf 16 Bahnen – unter anderem unter zwei riesigen Kastanienbäumen, was auch das Flair ausmacht. 31 Mannschaften sind gemeldet, und unter den 93 Teilnehmern finden sich erfahrene „Schweinchen-Jäger“ wie auch Jugendliche und Newcomer.

Gespielt werden fünf Runden im Schweizer System mit anschließendem Finale. Das dürfte kaum vor 19 Uhr entschieden sein.