Stolberg-Liester - Chorgemeinschaft freut sich auf jecken Gottesdienst

Stolberg-Liester. Singen in einer Gemeinschaft macht Spaß und hält jung und gesund. Unter diesem Motto treffen sich die 25 Sängerinnen und Sänger immer montags zur Chorprobe in St. Hermann-Josef auf der Liester. Und dass dabei durchaus viel Temperament und Leidenschaft mit im Spiel ist, zeigt der Chor beim karnevalistischen Gottesdienst, der am Karnevalssonntag, 11. Februar, um 10 Uhr in St. Hermann-Josef, Stolberg-Liester, stattfindet.

Alte beliebte Karnevalslieder werden dabei genauso zu Gehör gebracht, wie topaktuelle Hits der Jahreszeit. Chorleiter Jo Schulte hat hochkarätige musikalische Unterstützung mit ins Boot geholt. So werden Klaus (Gitarre) & Egon (Akkordeon und C-Flöte) von den Altstadtmusikanten ihr ganzes virtuoses Können einbringen, um die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft spritzig, karnevalistisch zu begleiten.

Schon im letzten Jahr glänzten die Sängerinnen und Sänger bei einer Karnevalsmesse am Karnevalssonntag, und die vielen Anwesenden machten der Chorgemeinschaft Mut, diesen tollen Gottesdienst doch auch in 2018 zu wiederholen. Damit wurden offene Türen eingerannt, denn Karneval, Stimmung und gute Laune spielen eigentlich das ganze Jahr über auf der Liester in irgendeiner Form eine Rolle.

„Wir haben bei uns seit vielen Jahren Sängerinnen und Sänger dabei, die montags extra von Richterich oder auch aus Brand zur Probe auf der Liester kommen, und dabei spielen ganz sicher die gute Stimmung und das tolle Miteinander eine vorrangige Rolle“, berichtet Chorleiter Jo Schulte, der jetzt seit circa eineinhalb Jahren mit der Chorgemeinschaft arbeitet und von dem Potenzial der Gesangsgemeinschaft begeistert ist. Die Chorgemeinschaft freut sich über neue Sängerinnen und Sänger. Die Chorprobe ist immer montags von 20 bis 21.45 Uhr in der Kirche St. Hermann-Josef. Interessenten sind zur Schnupperstunde am Montag, 19. Februar, eingeladen.