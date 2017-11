„Cheap Tequila“: Premiere der ältesten Bluesband gelingt

Stolberg.

Jede Menge Blues und Rock’n‘Roll gab es am Samstag in der Altstadtkneipe Piano: Die älteste Bluesband Dortmunds „Cheap Tequila“ war zum ersten Mal in der Kupferstadt zu Besuch und versorgte das Publikum mit Songs aus ihrer aktuellen CD „Like this way“ und eigenen Interpretationen von Bluesrock-Klassikern wie „My baby says she’s gonna leave me“ von Roy Buchanan oder „They don’t make them like you anymore“ von Rory Gallagher.