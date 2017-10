Stolberg.

Dicht aneinander gedrängt war das Publikum am vergangenen Samstagabend in der zum Bersten vollen Musikkneipe „Piano“, um dem mit Genre-Klassikern gespickten Set der Formation „Chain of Fools“ zu lauschen: Mit Rhythmus im Blut präsentierte die Band, bestehend aus Musikern aus Stolberg, Eschweiler und Aachen, Rhythm and Blues, alte Soul-Klassiker sowie Einflüsse aus Rock und Funk.