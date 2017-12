Stolberg - Café Willkommen: „Anderen helfen zu können, gibt ein gutes Gefühl“

Stolberg.

In Stolberg gibt es seit mehr als zwei Jahren das „Café Willkommen“ für Flüchtlinge, die hier ihre ersten Kontakte zu Einheimischen knüpfen können. Gemeinsames Kaffeetrinken, miteinander reden, Erfahrungen austauschen, spielen und kreative Dinge tun, helfen den Fremden, das Leben in Stolberg kennenzulernen und allmählich in die Gemeinschaft hineinzuwachsen.