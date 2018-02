Stolberg.

Im Rahmen der Feierlichkeiten „900 Jahre Stolberg“ bietet die Stadt Stolberg den kulturinteressierten Menschen, die nicht am närrischen Treiben teilhaben wollen, ein besonderes Highlight im Rittersaal der Stolberger Burg an. Am Rosenmontag gibt es hier einen Auftritt mit Burkard Sondermeier und seiner Camerata Carnaval und dem Programm „Karneval einmal klassisch“.