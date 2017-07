Stolberg-Venwegen.

Jung und Alt versammelten sich am Wochenende vor dem Haus Maria im Venn am Rainweg in Venwegen, um gemeinsam das Sommerfest des Seniorenheims zu feiern. Bei hervorragendem Wetter konnten die Besucher verschiedene Buden aufsuchen, die ein bisschen den Zeitgeist von früher widerspiegeln sollten, um den Bewohnern des Hauses Maria im Venn eine Erinnerung an eine ihnen aus alten Tagen bekannte Kirmes zu schenken.