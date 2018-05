Stolberg-Büsbach.

In erster Linie die Förderung des reiterlichen Nachwuchses stellte der Büsbacher Reiterverein in den Mittelpunkt seines Übungsturniers auf Gut Hassenberg, mit dem die Pferdesportler traditionell am Maifeiertag in die grüne Saison starten. Sturm und Unwetter der Vortage hatten allerdings dafür gesorgt, dass alle Prüfungen in der trockenen Halle ausgerichtet wurden.