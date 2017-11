Stolberg.

Der New York Marathon, der seit 1970 jährlich am ersten Sonntag im November ausgetragen wird, zählt zu den bekanntesten und größten Marathons der Welt. Der Marathon ist kein Rundkurs, sondern beginnt in Fort Wadsworth auf Staten Island und geht über Brooklyn, Queens und die Bronx nach Manhattan, wo sich im Central Park das Ziel befindet.