Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse

Karten für das „Oldie-Night-Revival“ mit den Bands „Pearls“, „Wallstreet“ und Sänger Jupp „The Voice“ Ebert sind an der Abendkasse erhältlich oder im Vorverkauf bei: VR-Bank, Sparkasse, Optik Eyegenart, AXA Versicherungen und Getränke Korr in Breinig, Reisewelt und Tabakwaren Hubo in Büsbach sowie in der Bücherstube am Rathaus.