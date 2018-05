Die Startzeiten für die einzelnen Läufe sind bereits festgelegt

Anmelden für die Läufe am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 10. Mai, mit Start und Ziel am Kastanienweg können Aktive sich im Internet auf der Seite www.time-and-voice.com/running/breinig-2018, Meldeschluss ist der 6. Mai. Für die Staffeln über 2 x 5 Kilometer sind Voranmeldungen unbedingt erforderlich, für die anderen Läufe kann bis 45 Minuten vor den Starts nachgemeldet werden. Der 10-Kilometer-Lauf fließt in die Wertung des Rur-Eifel-Volkslauf-Cups ein. Infos zum Streckenverlauf und Kontakt zu den Veranstaltern auf www.radsportganser.de.

Die Zeiteinteilung: 10.30 Uhr: 6er Staffellauf Grundschüler, 1. u. 2. Klassen, 300 Meter; 11 Uhr: 6er Staffellauf Grundschüler, 3. u. 4. Klassen, 300 Meter; 11.30 Uhr: Bambini (Jahrgang 2013 u. jünger, männlich, weiblich) 300 Meter; 11.40 Uhr: Schüler U8 (Jg. 2011, 2012, m, w) 300 Meter; 11.50 Uhr: Schüler U10 (Jg. 2009, 2010, m, w) 600 Meter; 12 Uhr: Schüler U12 (Jg. 2007, 2008, m, w) 600 Meter; 12.10 Uhr: Schüler U14/U16 (Jg. 2006-2003, m, w) 1200 Meter; 12.26 Uhr: 5-Kilometer-Lauf U14 bis 85, m, w; 12.30 Uhr: „Breinig läuft!“ U18 bis 85, m, w, 10 Kilometer und Staffel 2 x 5 Kilometer U14 bis 85, m, w.