Stolberg-Breinig.

„D‘r Schönne un d‘r Finnge“ sind zurück, was bedeutet, dass in Breinig wieder echte Kölner Brauhaus-Kultur genossen werden kann. Und wie schon bei der ersten Auflage vom „Kölsche-Köbes-Klaaf“ für den guten Zweck, denn die Initiatoren der Breiniger KG Sündenböcke spenden Lohn und Trinkgeld erneut an den Verein Bunter Kreis Aachen, der schwer kranke Kinder und ihre Familien unterstützt.