In der Kupferstadt gibt es acht Bouleanlagen

In Stolberg gibt es acht Bouleanlagen: auf dem Donnerberg an der Josefstraße, auf der Liester im Grado-Park, in Mausbach zwei Bahnen an der Schroiffstraße, auf der Freizeitanlage am Schlossberg, an der evangelischen Kirche in Zweifall, am Sportplatz in Breinigerberg, in Gressenich im Biergarten des „Bistro Elle Drei“ und in Schevenhütte im Garten des „Casino“.

Die Spielregeln von Boule sind simpel. Gespielt wird entweder zu zweit gegeneinander oder im Team. Ziel ist es, die eigene Kugel möglichst nah an der Zielkugel, dem „Schweinchen“, zu platzieren.

Spielgemeinschaften gibt es in Stolberg zum Beispiel im Casino in Schevenhütte. Die „Bitbouler“ treffen sich hier jeden Montag. Weiterführende Infos unter www.bitbouler.de. Am Schlossberg treffen sich ab März jeden Montag von 15-17 Uhr die „Boulekatzen“ der Turngemeinde Stolberg.