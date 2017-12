Stolberg-Münsterbusch.

Endspurt auf der Prämienstraße im alten Münsterbuscher Ortskern. Am Dienstag wurden Trag- und Binderschicht der Fahrbahn aufgebracht; es folgen die Pflasterarbeiten in den Nebenanlagen. Passend zum Nikolaus sollen am Mittwoch die Arbeiten zu einem besonderen Geschenk beginnen.