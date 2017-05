Bethlehem-Krankenhaus: Spatenstich für neuen Kreißsaal-Trakt am 13. Juni Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2017, 18:21 Uhr

Stolberg. Das muss eine schnelle Geburt werden: Im November soll die neue Geburtsklinik am Bethlehem Gesundheitszentrum bereits in Betrieb gehen. Der Spatenstich dazu soll nun am Dienstag, 13. Juni, erfolgen.