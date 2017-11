Stolberg.

Eigentlich sollte alles ganz schnell gehen: Noch in diesem Jahr sollten die ersten Geburten in der neuen Geburtsklinik am Bethlehem-Gesundheitszentrum stattfinden. Eigentlich. Doch es kamen einige unerwartete Schwierigkeiten dazwischen, bis jetzt immerhin das Richtfest gefeiert werden konnte.