Stolberg - Beste Platzierungen für die LG Stolberg beim Schüler Waldlauf-Cup

Stolberg. Der dritte Lauf zum Schüler-Waldlauf-Cup 2017/2018 startete jetzt in Kohlscheid. Insgesamt werden vier Wertungsläufen an verschiedenen Orten durchgeführt.

Die Einzelwertung aller Läufe wird nach den Läufen zur Gesamtbewertung herangezogen. Dabei konnte die LG Stolberg bei den Schülerinnen fast jede Altersklasse mit mindestens einer Läuferin besetzen. Und dies nicht ohne Erfolg.

Die Bambinis mussten eine Strecke von 400 Metern laufen. Über Platz eins und zwei waren Malin Herrmann und Isabell Liebig glücklich. Emma Koll folgte Ihnen auf dem sechsten Platz. Wie im Vorjahr gewann Emma Küster ihren Lauf, aber diesmal in der Gruppe der achtjährigen Mädels und über 600 Meter. Anne-Sophie Püttgen lief in der Altersklasse W 9 über 600 Meter auf den 6. Platz. Nele Küster hatte wie im Vorjahr den 3. Platz abonniert, jetzt aber in der Altersklasse W 10 über 1000 Meter.

Juli Herrmann kam in der Altersklasse W 11 als Vierte durchs Ziel. Den zweiten Platz erlief sich bei der W 11 Maja Luna Koll über 1200 Meter. Den 4. Platz schaffte Julie Herrmann bei den elfjährigen Mädels. Dazu gesellte sich der zweite Platz von Maja Lena Koll in der Altersklasse W 12 über die gleiche Distanz. Schließlich kamen Frieda Rogowski und Sopia Naumann in den Altersklassen W 13 und W 14 als Erste ins Ziel.

Als Bambiniläufer der Schüler Lian Kaufmann als Sieger bei den Elfjährigen über 400 Metern. Über 600 Meter wurde Kenan Kaufmann Siebter. Vorne dabei waren Simon Hahn und Fabio Elbern über 1000 Meter als Dritter und Vierter der Schüler M 11.