Stolberg.

Der frenetische Applaus des Publikums hat es zweifelsfrei belegt: Die Aufführung des Musicals „Die Prophezeiung“ brachte alles mit sich, was kurzweilige Unterhaltung auf hohem Niveau verspricht. Die Musical Company „Rise up“ aus Koblenz war in Bestform, und das klangvolle Tanz-, Schauspiel- und Show-Spektakel aus der Feder des Stolbergers Mario Wieland kam bei den Zuschauern bestens an.