Stolberg-Mausbach.

„Lasst uns feiern, tanzen, lachen und ganz verrückte Sachen machen, und zwar so wie es uns gefällt – mit allen Kindern dieser Welt.“ So heißt das Motto des 60. Kinderprinzen, Ben I. (van der Werf), der KG Löstige Wölleklös, welches er allen Jecken auf der Kindersitzung am vergangenen Sonntag präsentierte.