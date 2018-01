Stolberg.

Bereits die Begrüßung an der Eingangstür des Zinkhütter Hofs versetzte die Besucher des Neujahrskonzerts am vergangenen Sonntag in eine andere Zeit: Freundlich lächelnde Kupfermeister, Mägde mit Holzkörben und natürlich der Vogelsänger ließen erahnen, dass das Neujahrskonzert gleichzeitig den inoffiziellen Auftakt von „Stolberg goes History“ darstellt.