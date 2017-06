Stolberg.

Interessante Gespräche und jede Menge türkische Spezialitäten: Bereits zum achten Mal findet das so genannte Iftar-Essen der türkischen Vereine und Gemeinden in Stolberg statt. An diesem Freitag, 23. Juni, ist es wieder soweit: Ab 20.30 Uhr startet die Veranstaltung, deren Schirmherrschaft der Integrationsrat der Stadt Stolberg übernommen hat, in der Stadthalle. Der Eintritt ist frei.