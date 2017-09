Stolberg-Breinig.

Diese Premiere in der Kupferstadt wird wohl kaum zu überhören sein: Auf dem Gelände des SV Breinig an der Schützheide lockt am Samstag, 14. Oktober, das erste Böller- und Musikfest in Stolberg, bevor am darauffolgenden Sonntag das Oktoberfest der Pfarre St. Barbara im „Goldenen Stern“ stattfindet.