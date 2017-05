Beide Trainer bleiben bei der SG Stolberg

Stolberg-Gressenich. Die SG Stolberg hat die Verträge mit ihren Trainern der ersten und zweiten Mannschaft verlängert.

Der in Gressenich wohnende Uwe Daun arbeitet seit 2012 erfolgreich bei der SG Stolberg und konnte in dieser Saison mit dem Team in der Klasse A Platz drei der Tabelle erreichen. Die beiden dominierenden Teams Columbia Donnerberg und Verlautenheide werden aufsteigen. Und die SG möchte mit Daun die Arbeit kontinuierlich fortsetzen und in der kommenden Saison den Blick auf die Aufstiegsplätze richten.

Die 2. Mannschaft hatte sich mit Josef Schepp erheblich verstärken können. Nach dem Abstieg in die Klasse D im vergangenen Jahr sieht es jetzt nach einem direkten Wiederaufstieg in die Klasse C aus. Schepp arbeitet seit dem vergangenen Jahr mit der Reserve. Und auch hier bestand schon früh und schnell Einigkeit zwischen Verein und Trainer, dass die SG die vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit in der neuen Saison fortsetzen möchte. Der Vorsitzende kommentiert entsprechend mit Blick auf beide Mannschaften: „Never change a winning team“.