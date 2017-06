Bei Verbandsrangliste hält Max Jöbges vom TTC Stolberg-Vicht gut mit

Stolberg-Vicht. Durch seine klasse Leistungen bei der Bezirks-End-rangliste hatte sich Max Jöbges für die Tischtennis-Verbandsrangliste qualifiziert, die in Vernich ausgetragen wurde.

Gegen die besten Nachwuchsakteure aus ganz NRW belegte der Youngster des TTC Stolberg-Vicht am Ende einen guten 14. Platz unter 32 Startern. In der Gruppenphase wurde Jöbges Zweiter, als er mit zwei Erfolgen und einer Niederlage die nächste Stufe erreichte. Allerdings lief es für Max nicht so gut in dieser Runde, in der um die Ränge 1 bis 16 gespielt wurde.

Denn gegen den Jülicher Lukas Elbern musste der Kupferstädter eine glatte 0:3-Niederlage einstecken, gegen den er in den letzten Meisterschaftsspielen stets die Oberhand behielt.

Im Anschluss um die Plätze 13 bis 16 gelang Jöbges dann ein 3:2-Sieg gegen den Kölner Benno Pütz, ehe der Vichter durch die 1:3-Niederlage gegen Marco Panic letztlich als 14. durchs Ziel ging.

Hier die Übersicht seiner Spiele: Gruppe: Johannes Moerland (Borussia Düsseldorf) 3:2, Niko Brors (TV Borken) 3:2, Erik Steppenbrink (Spvg Steinhagen) 1:3, Achtelfinale: Jörn Steinwachs (Borussia Düsseldorf) 0:3, Spiel um Platz 9 bis 16: Lukas Elbern (TTC indeland Jülich) 0:3, Spiel um Platz 13 bis 16: Benno Pütz (1. FC Köln) 3:2, Spiel um Platz 13 und 14, Marco Panic 1:3 (TTC Hagen).