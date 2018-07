7 x Sommer in Stolberg: Plätze für die Lesertour sind noch frei

Im Rahmen unserer Lesertouren „7 x Sommer in Stolberg“ besteht am Dienstag, 7. August, die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Stolberger Feuerwehr zu werfen.

Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Hauptwache, An der Kesselschmiede.

Die Teilnehmer erwartet an diesem Nachmittag nicht nur eine ganze Menge neuer Feuerwehrtechnik.

Auch ein Einblick in den Alltag steht auf dem Programm.

Dazu gehört nicht nur die Brandbekämpfung. Schließlich kümmert sich das Amt von Leiter Andreas Dovern auch um die Planung von Großveranstaltungen und ist zudem für den Bevölkerungsschutz zuständig.

Auch die Werkstätten werden im Rahmen der Tour einmal genauer unter die Lupe genommen. Und das Highlight – die EInsatzzentrale, in der die Notrufe eingehen – darf natürlich auch nicht fehlen.

Noch sind freie Plätze für die Lesertour frei. Anmeldungen müssen schriftlich und unter der Angabe der Aboplus-Nummer erfolgen.

Sie können per E-Mail an lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de oder per Fax an 02402/1260049 eingehen.