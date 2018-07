Stolberg - Bei 7 x Sommer heutige und historische Ansichten vergleichen

Stolberg. Unsere Lesertouren haben nun begonnen: Unter dem Titel „7 x Sommer in Stolberg“ finden auch in diesen Sommerferien wieder interessante Ausflüge statt. Einige Plätze sind sogar noch frei.

Die nächste Tour steht bereits am kommenden Dienstag, 24. Juli, auf dem Programm. Stadtarchivar Christian Altena bietet an diesem Nachmittag unter dem Titel „Stolberger Ansichten auf Tour“ eine Fortsetzung der Lesertour aus dem vergangenen Jahr an. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Vogelsänger-Denkmal am Rathaus.

Diesmal geht es gen Unterstolberg. Natürlich hat Altena auch in diesem Jahr wieder etliche großformatige Ausdrucke im Gepäck. So werden unter anderem heutige und historische Ansichten der Rathausstraße, des Bastinsweihers, der Salmstraße und der ringsum liegender Kupferhöfe miteinander verglichen. Für diese Tour sind momentan noch Plätze frei. Anmeldungen sind in unserer Lokalredaktion per Fax an 02402/1260049 oder auch per E-Mail an lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de möglich. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Aboplus-Nummer anzugeben.

Auch Anmeldungen zum Besuch bei der Stolberger Feuerwehr sind noch möglich. Diese Tour findet am Dienstag, 7. August, statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Hauptwache „An der Kesselschmiede“. Auch hierfür können Sie sich schriftlich anmelden. Einen Artikel über unsere erste Lesertour „Auf den Spuren der Biber“ lesen Sie auf einer unserer hinteren Seiten.