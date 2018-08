Stolberg - Baustelle auf Galmeistraße liegt im Zeitplan

Stolberg.

Nicht minder schwierig als die Rathausstraße erwiesen sich die Arbeiten in der oberen Galmeistraße anhand von alten und verwinkelten Versorgungsleitungen, Kanalhausanschlüssen und Grundstücksverläufen. Aber anders als in der Innenstadt geht in Büsbach alles seinen geregelten Gang innerhalb des Zeitplans.