Basar zum Advent in Venwegen

Stolberg-Venwegen. Die Stolberger Stadtteile gelangen inzwischen in vorweihnachtliche Stimmung.

Der traditionelle Adventsbasar in Venwegen wird in diesem Jahr vom Brigidakreis der Pfarre St. Brigida Venwegen ausgerichtet und findet findet am Samstag, 25., und Sonntag, 26. November, jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr im Pfarrheim Venwegen statt.

Angeboten werden im Rahmen dieses Basars unter anderem selbst angefertigte Adventskränze, Gestecke, sowie ein Flohmarkt und Cafeteria.

Der Erlös ist für karitative Projekte und für die Betreuung der Senioren und Kranken im Ort gedacht.