Stolberg.

Am Bahnhof am Rathaus ist am Dienstag eine Menge los. Die Kupferstädter bevölkern allerdings nicht den Bahnsteig. Vielmehr hat sich vor einem der beiden Aufzüge ein Stau gebildet. Zwei Frauen mit Kinderwagen und Rollator warten darauf, dass der Fahrstuhl sie zur Straße An der Krone bringt – vergebens. Der Grund: Die Türe des Fahrstuhls schließt nicht richtig und so parkt er im Erdgeschoss.