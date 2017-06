Bachufermauer: Mit Beton werden die Löcher erst einmal übertüncht

Stolberg.

Dass das, was die Stadt an der Eisenbahnstraße derzeit machen lässt, keine Lösung auf Dauer sein kann, weiß man im Rathaus wohl. Aber die provisorische Sanierung der Bachufermauer in Höhe des Bahnübergangs am Kohlbuschweg verschafft erst einmal eine Atempause – um zu sondieren, was alles zu tun ist, und um ein wenig Geld dafür auf die Seite zu legen.