Stolberg - Autofahrer missachtet Rotlicht: Stolberger schwerverletzt

Stolberg.

Ein Schwerverletzter und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmorgen in Stolberg. Nach ersten Erkentnissen der Polizei missachtete ein Autofahrer an einer Kreuzung das Rotlicht der Ampel. Auf der Kreuzung stieß sein Wagen mit einem weiteren Auto zusammen.