Stolberg.

Der Weg von der Kupferstadt in das ferne Tokyo ist weit, doch Kunstfreunde können die beträchtliche Entfernung ab dem morgigen Donnerstag mühelos überbrücken – und dabei sogar noch einen Abstecher nach Neuseeland machen. Eben dies hat der Stolberger Robert Schäfer in 2016 in Form einer Fotoreise, freilich aufwendiger, vorgemacht.