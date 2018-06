Stolberg.

Eine beeindruckende Fotoausstellung wird im Rahmen eines kleinen Sommerfestes am Donnerstag, 28. Juni, um 12 Uhr in der Jugendwerkstatt der Jugendberufshilfe, Bergstraße 45, eröffnet. Überschrieben ist die Schau mit „Lieblingsmensch“, dem Titel des vom Landschaftsverband Rheinland LVR geförderten Projekts, an dem sieben Jugendliche mit vollem Eifer gearbeitet haben.