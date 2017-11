Stolberg.

An der katholischen Grundschule in Büsbach ist man geschockt. Der Grund: Ein Aufkleber, der nun das Interesse der Staatsanwaltschaft auf sich gezogen hat. Was darauf zu sehen ist, ist an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten. Vor einem grünen Hintergrund ist ein liegendes Kleinkind abgebildet, das von einem Erwachsenen scheinbar missbraucht wird. Darunter ist das Wort „Pädophil_innen“ zu lesen.