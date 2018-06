Stolberg - Aufatmen in Mausbach und Werth: Stadt will fehlende Zuschüsse übernehmen

Stolberg.

Was haben Theresa May und Rita Felden gemeinsam? Beide sind konservative Politikerinnen, und beiden liegt ihre Heimat besonders am Herzen. Damit beginnt das Problem. Weil Theresa May in London aus Liebe zu ihrem Land glaubt, Großbritannien aus der EU herausführen zu müssen, muss Brüssel sparen und setzt den Rotstift an. Das trifft aber wiederum Rita Feldens Liebe zu ihrem Dorf Werth.