Auf die Suche, fertig, los: Stellplatz für Wohnmobil-Touristen gesucht

Stolberg. Seit zehn Jahren ist die Stadt vergeblich auf der Suche nach einem Standort für Touristen, die mit dem Wohnmobil anreisen und übernachten wollen. Ganz aktuell scheidet Vicht aus, weil der avisierte Standort zu nahe an der Wohnbebauung liegt und sich Widerstand in dem Dorf regt.

Damit ist ein halbes Dutzend möglicher Plätze kurz vor der Realisierung aus dem Rennen. Zahlreiche weitere Standorte fielen bereits im Vorfeld durchs Raster. Damit weiß die Verwaltung zwar, wo ein Platz für Camper nicht eingerichtet werden kann.

Aber wo in dem rund 99 Quadratkilometer großen Stadtgebiet bleiben ein paar Quadratmeter für die mit eigenem Hotel reisenden Touristen? Der frühere Hubschrauberlandeplatz an der Finkensiefstraße und der Parkplatz Brauereistraße stehen noch auf der Prüfliste. Auch unsere Redaktion möchte einen Vorschlag in die Debatte einbringen, ein Standort, der nahe dem von der Bezirksregierung untersagten Stellplätzen an der Villa des Zinkhütter Hofs liegt: Unter den Bäumen der ausgedehnten Grünanlage am Schloßberg, weit entfernt von Wohnbebauung, könnten Stellplätze für Camper geschaffen werden.

Was meint unsere Leserschaft? Anregungen bitte unter lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de mailen oder an 12600-49 faxen.