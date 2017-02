Von: Et Lenchen op Jück Letzte Aktualisierung: 27. Februar 2017, 20:43 Uhr

Stolbersch.

Sehr gute Stimmung bei den Jecken, schöne Kostüme und Motivwagen, meistens gutes Wetter, kiloweise Kamelle und vor allem wunderbar aufgelegtes Publikum entlang der Zugstrecke durch die Innenstadt – was will man mehr? Der Stolberger Rosenmontagszug war in diesem Jahr eine bunte, friedliche, riesengroße Party. Der Stolberger Prinz Axel I. (Wirthmüller) kann stolz sein auf seine närrischen Untertanen.