Stolberg.

Es ist kurz vor 15 Uhr am Mühlener Bahnhof in der Stolberger Innenstadt. Wo vor einigen Minuten außer den Busfahrern in ihren leeren Bussen kaum jemand war, bevölkern plötzlich zahlreiche junge Menschen mit Rucksäcken und Schultaschen den schmucklosen Bushof und den dazu gehörigen Bahnsteig.