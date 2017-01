Artibus-Ausstellung in der Burg-Galerie eröffnet

Stolberg.

Das Interesse an der fotografischen Kunst war beachtlich, als die erste 2017er Artibus-Ausstellung in der Burg-Galerie am Wochenede eröffnet wurde. In der eindrucksvollen Fotoschau zeigt Friedhelm Grosse aus Oberhausen Vermächtnisse der Kohle- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets, indem er ästhetisch die Vergänglichkeit thematisiert.